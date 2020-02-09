تسجيل
18:10 GMT09 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    الهجوم على مؤسسة النفط في ليبيا

    نقل المصرف المركزي والوطنية للنفط إلى الشرق الليبي... ما فرص نجاح الخطة؟

    © REUTERS / HANI AMARA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/103520/28/1035202819.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202002091044481707-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A9%D8%9F/

    قالت مصادر ليبية مطلعة إن البرلمان الليبي وبعض الجهات الليبية تدفع نحو نقل المصرف المركزي ومؤسسة النفط الليبية إلى الشرق الليبي.

    وبحسب المصادر فهناك مشاورات جرت في هذا الإطار، وأن بعض الخطوات قد تتخذ خلال العام 2020 في هذا الشأن إلا أن أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة استبعد إمكانية تنفيذ الخطوة.

    رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي
    © AP Photo / Ronald Zak
    المفوضية الأفريقية ترغب في حل أزمة ليبيا دون تدخلات من خارج القارة

    يقول النائب علي السعيد عضو البرلمان الليبي، إن المجلس أصدر قرارا في وقت سابق ينص على إعادة المؤسسة الوطنية للنفط إلى مكانها الأساسي ما قبل عام 1969، في الشرق الليبي.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن القرار الصادر من المؤسسة التشريعية ينص على عودة المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي إلى مدينة بني غازي، إلا أن الأوضاع الراهنة حالت دون ذلك.

    وأشار إلى أن الهدف هو توزيع المؤسسات الكبرى بالتساوي في المدن الليبية، بما يعني إمكانية إعادة الوطنية للنفط إلى الشرق، وبقاء المصرف المركزي في طرابلس، ونقل مؤسسات أخرى للجنوب.

    وبشأن اجتماع القاهرة أوضح أن كافة الاجتماعات الحاصلة لا يمكن أن تقدم أي حلول في ظل عدم وجود حكومة قوية يمكنها تنفيذ قرارات الجسم التشريعي.

    وشدد على أنه في ظل الانقسام السياسي الحالي لا يمكن اتخاذ أي إجراءات.

    اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس
    © AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
    بيان تحذيري من أمريكا إلى طرفي النزاع في ليبيا

    على الجاب الآخر يرى محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة، أنه من المستبعد إجراء هذا الأمر في الوقت الراهن، وأن هذا الطرح غير قابل للتنفيذ.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، الأحد أن مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط يتواجدان في العاصمة بنص القانون الليبي، وأنه الأمر مرتبط بالقانون لا بأهواء شخصية.

    وتابع أن المصرف المركزي الموجود في بني غازي هو الذي تعرض للسرقة في وقت سابق، وأن الموارد لا تتعلق بمكان، وأنه قانون الحكم المحلي يعالج مسألة المخصصات المالية طبقا لكل بلدية، بحيث لا يقتصر تركيزها على مدينة دون الأخرى.

    وفي العام 2013 قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط نوري بالروين حينها، إن رئيس الوزراء علي زيدان في ذلك الوقت، وعد بنقل مقر المؤسسة إلى بنغازي لكنه أوضح أن المسألة شأن حكومي.

    وفي الخامس من يونيو/حزيران، اتخذت الحكومة المؤقتة قرارها بنقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى مدينة بني غازي إلا أن القرار لم ينفذ حتى الآن.

    وتأسست الشركة السابقة على مؤسسة النفط الوطنية وكانت تسمى المؤسسة الليبية العامة للبترول في بنغازي عام 1968 وتأسست مؤسسة النفط الوطنية في عام 1970 بعد عام من وصول القذافي للسلطة ونقلت إلى طرابلس.

    واختتمت، أمس السبت، الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، التي بدأت أعمالها، الاثنين الماضي، في مقر منظمة الأمم المتحدة، في جنيف، بمشاركة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.

    ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للبعثة الأممية، على "فيسبوك"، مشيرة إلى أن عمل اللجنة يشكل أحد المسارات الثلاثة، التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، مشيرة إلى أن البعثة تشكر الطرفين على قدومهما إلى جنيف، وعلى شروعهما بالبحث الجاد بالمهام الموكلة إليهما، وعلى المهنية العالية والإيجابية التي تميزت بها مباحثاتهما.

    انظر أيضا:

    ليبيا… اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في عدة مناطق بطرابلس
    بيان تحذيري من أمريكا إلى طرفي النزاع في ليبيا
    أبو الغيط: الجامعة العربية تبذل جهودا كبيرة لأخذ ليبيا إلى "بر الأمان"
    المفوضية الأفريقية ترغب في حل أزمة ليبيا دون تدخلات من خارج القارة
    الكلمات الدلالية:
    فجر ليبيا, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    إحدى المشاركين في تظاهرة احتجاجية ضد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـصفقة القرن، بيروت، لبنان 2 فبراير 2020
    "البريكست" أخيرا وتمزيق خطاب ترامب... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    قدرة إسرائيل القتالية...الاختباء خلف طائرة ركاب
    قدرة إسرائيل القتالية... الاختباء خلف طائرة ركاب
    المدن الأكثر ازدحاما في العالم
    المدن الأكثر ازدحاما في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك