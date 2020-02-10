بيان جديد من السعودية بشأن فيروس "كورونا"

أصدرت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، بيانا جديدا، بشأن فيروس "كورونا"، منذ أن تم الإعلان عنه في أواخر يناير/ كانون الثاني.

وأعلنت الوزارة في البيان، أن السعودية لم تسجل حتى الآن أية حالة إصابة بالفيروس داخل أراضيها، مؤكدة أن الإجراءات الاحترازية والوقائية تتم في المنافذ لمنع خول الفيروس إلى المملكة.

وغرد الحساب الرسمي للوزارة: "بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد داخل المملكة، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.

بفضل الله لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بفيروس #كورونا الجديد داخل المملكة ، ويتم تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة. pic.twitter.com/h7y4nclEDc — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 10, 2020

​ووفقا لإحصائيات أوردتها وكالة "رويترز" فإن الفيروس ظهر في 27 دولة ومنطقة على الأقل، وتم اكتشاف 330 حالة إصابة خارج الصين، وهو عدد ضئيل مقارنة بأكثر من 37 ألف حالة إصابة بالمجمل في الصين.

​وكانت السلطات الصينية أعلنت في وقت سابق، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس" كورونا" الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 908 شخصا، والمصابين إلى أكثر من 40 ألفا، مشيرة إلى أنه تم شفاء 3281 مصابا بالفيروس وغادروا المستشفيات.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.