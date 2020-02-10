أنقرة: تركيا تسقط مروحية تابعة للجيش السوري في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، أنها أسقطت مروحية تابعة للجيش السوري ردا على قصف الجيش التركي في إدلب.

وأكدت وزارة الدفاع التركية أنه تم الرد بالمثل في إطار حق الدفاع المشروع على قوات السورية عقب الهجوم على عناصرها في ادلب.

وجاء في بيان الوزارة "تم تحييد 105 عناصر من النظام السوري وتدمير 3 دبابات ومربطين لقذائف الهاون والمدافع إلى جانب إصابة مروحية تابعة للنظام".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشليك، أن تركيا تنتظر دعم "الناتو" على خلفية الوضع في إدلب السورية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن 5 عسكريين وموظفا مدنيا لديها، قتلوا في إدلب جراء قصف للجيش السوري، وتوعدت بمحاسبة منفذي الهجوم. وأعلن مدير الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، أن القوات المسلحة التركية ضربت مواقع القوات السورية، تم منها إطلاق النار.

ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى ممارسة الضغط على الرئيس السوري، بشار الأسد، لوقف الهجوم في محافظة إدلب والانسحاب من مراكز المراقبة التركية في غضون شباط/فبراير الجاري، وإلا فإن بلاده سترد عسكرياً.

كما أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، عن قلق بلاده إزاء التصعيد العسكري في إدلب السورية.