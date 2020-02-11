مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية أمام البرلمان اللبناني... فيديو

وقعت مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية على خلفية انعقاد جلسة مجلس النواب المخصصة لإعطاء الثقة لحكومة حسان دياب، اليوم الثلاثاء، وسط بيروت.

وأطلقت القوى الأمنية القنابل المسيّلة للدموع وخراطيم المياه باتجاه المحتجين قرب مبنى صحيفة "النهار"، وسط بيروت لمحاولة ثني المتظاهرين من التقدم باتجاه مجلس النواب، بالمقابل يقوم المحتجون برشق الحجارة على القوى الأمنية.

وأقدم المحتجون منذ ساعات الصباح الأولى على قطع مختلف الطرق المؤدية إلى مداخل مجلس النواب لمنع النواب من الوصول إلى جلسات الثقة باعتبار أن هذه الحكومة لا تمثل مطالب الشعب اللبناني المنتفض منذ الـ 17 عشر من أوكتوبر/ تشرين أول.

ويقول أحد المحتجين لـ"سبوتنيك" إن "هذه الحكومة تضم نفس المنظومة السياسية الفاسدة ولن نعطي ثقة للحكومة، وسنعمل على منع النواب من الوصول إلى جلسات الثقة ونطالب بانتخابات نيابية مبكرة".

بدوره يقول محتج آخر إن "هذه الحكومة لا تمثلنا هي حكومة أحزاب السلطة التي عملت على نهب الشعب اللبناني، لا ثقة بهذه الحكومة وسنستمر بالتظاهر حتى رحيل هذه السلطة الفاسدة".

تنتشر القوى الأمنية وسط إجراءات غير مسبوقة من الجيش اللبناني والقوى الأمنية حول المداخل المؤدية إلى مجلس النواب.

وفي منطقة زقاق البلاط رشق المحتجون سيارة وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، بالبيض أثناء توجهه إلى حضور جلسة الثقة النيابية، وعمل فوج المغاوير على تأمين خروج سيارته بعد محاولات من المحتجين لمنع مرورها.

هذا وستنطلق جلسات مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الثلاثاء، عند الساعة الـ11، لإعطاء الثقة لحكومة الرئيس حسان دياب.