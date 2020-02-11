الحرس الثوري الإيراني يعلق على تصريح البنتاغون حول نتائج قصف قاعدة عين الأسد

ألمح متحدث الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، اليوم الثلاثاء، إلى إن واشنطن لا تعترف بسقوط قتلى في القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد بالعراق، الشهر الماضي.

طهران - سبوتنيك. وقال شريف، في كلمة بذكرى الثورة الإسلامية، بحسب وكالة "فارس"، "كلمة قتيل تبدلت إلى مصاب بارتجاج في الدماغ في أدبيات أمريكا"، مضيفا أن "أمريكا تتكتم على خسائرها في "عين الأسد" بعد ضربتنا".

وسقطت 5 قذائف هاون، مساء يوم الجمعة، بالقرب من أحد أبرز القواعد الجوية العسكرية، في محافظة نينوى، شمالي العراق.

وتعرضت القواعد العسكرية في العراق، في الآونة الأخيرة لهجمات صاروخية من طراز كاتيوشا، وأخرى بقذائف الهاون، منها استهدفت قاعدتي عين الأسد، وبلد اللتان تتمركز بهما القوات الأمريكية، بمحافظتي الأنبار، وصلاح الدين، غربي البلاد، وشمالها.