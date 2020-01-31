قصف يستهدف قاعدة جوية عسكرية في شمال العراق

سقطت 5 قذائف هاون، مساء اليوم الجمعة، بالقرب من أحد أبرز القواعد الجوية العسكرية، في محافظة نينوى، شمالي العراق.

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، بسقوط خمس قذائف قرب قاعدة القيارة الجوية بمحافظة نينوى، ضمن قاطع اللواء 76 فرقة المشاة السادسة عشر.

وأكدت الخلية، أن القذائف سقطت دون خسائر بشرية أو مادية.

وتعرضت القواعد العسكرية في العراق، في الآونة الأخيرة لهجمات صاروخية من طراز كاتيوشا، وأخرى بقذائف الهاون، منها استهدفت قاعدتي عين الأسد، وبلد اللتان تتمركز بهما القوات الأمريكية، بمحافظتي الأنبار، وصلاح الدين، غربي البلاد، وشمالها.

وشهدت مناطق متفرقة من شمال وغرب البلاد، مؤخرا، هجمات إرهابية عديدة، استهدفت النقاط الأمنية، والقوات التي تحمي الحقول النفطية لا سيما في كركوك، وصلاح الدين، شمال بغداد.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.