مصر تستعد للبدء ببناء محطة الضبعة للطاقة النووية في الموعد المحدد

أعلنت القائم بأعمال السفير الروسي لدى مصر، سفيتلانا زوبوفا أن الاستعدادات لبناء أول محطة طاقة نووية مصرية في منطقة الضبعة من قبل شركة "روس آتوم" جارية وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وقالت زوبوفا اليوم الثلاثاء: "يتم العمل حاليا على إعداد الوثائق للحصول على الترخيص النووي لبناء محطات الطاقة النووية من قبل الهيئة التنظيمية الذرية ومكتب تنظيم السلامة النووية والإشعاعية. بعد ذلك، سيكون من الممكن البدء في التنفيذ الكامل للمشروع".

وقالت زوبوفا: "سيتم تنفيذ جميع الأعمال في مشروع الضبعة وفقًا للجدول المحدد".

وستتألف أول محطة طاقة نووية في تاريخ مصر من أربع وحدات طاقة بقوة 1200 ميغاوات. و ستقوم بتشغيل المفاعلات النووية الروسية المتقدمة VVER-1200 من الجيل الثالث الذي يلبي أعلى معايير السلامة.

ومن المتوقع أن يبدأ بناء الوحدة الأولى في مشروع الضبعة في النصف الثاني من 2020، ومن المخطط أن يتم تشغيل الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية في عام 2026.