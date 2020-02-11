رئيس وزراء الكويت يصل إلى السعودية

وصل رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية للبلاد.

ذكرت ذلك صحيفة "الرياض" السعودية، مشيرة إلى أن الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، كان في استقبال الشيخ صباح، في مطار الملك خالد الدولي.

كما كان في استقبال رئيس الوزراء الكويتي، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، كما كان في استقباله أيضا، الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح.