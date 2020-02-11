مقتل 60 مسلحا من "القاعدة" أثناء التحضير لهجوم على الجيش السوري شرق إدلب

قتل 60 مسلحا من "تنظيم القاعدة" وأصيب آخرون في سلسلة من الغارات الجوية المركزة التي استهدفت تجمعاتهم، أثناء تحضيرهم لهجوم على أحد محاور القتال مع الجيش السوري في ريف إدلب، وفق ما أكد مصدر ميداني رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك".

وأفاد المصدر لمراسل "سبوتنيك" أنه تم القيام بتقاطع معلومات فوري عبر بيانات طائرات الاستطلاع الروسية التي رصدت حشودا للمسلحين على محور بلدة "دير سنبل" وبحوزتها عدة عربات وآليات عسكرية.

وقال مصدر في الفرقة 25 للعمليات الخاصة للجيش السوري في ريف إدلب، إن معلومات وصلت إلى الجيش السوري ظهر اليوم حول استعداد مجموعات من فصيل "هيئة تحرير الشام" ومسلحين آخرين موالين لتركيا لتنفيذ هجوم باتجاه مواقع الجيش السوري على المحور الغربي لمدينة معرة النعمان.

وأشار المصدر إلى رصد نحو 80 مسلحا تم تقسيمهم على 5 مجموعات متساوية تقريبا، وتم حشد كل منها على أحد الاتجاهات، ليتم التعامل بشكل سريع مع هذه الأهداف المعادية عبر سلسلة من الغارات الجوية للطيران الحربي السوري الروسي المشترك.

وكشف المصدر عن مقتل نحو 60 مسلحا وإصابة ما تبقى منهم، وتدمير 8 عربات وآليات، بينها مصفحات تركية تم تسليمها من قبل الجيش التركي للمجموعات المسلحة.

وأوضح المصدر أن المجموعات المسلحة حاولت شن هجوم على محور غرب معرة النعمان تزامنا مع هجوم عنيف شنته مجموعات من "جبهة النصرة" و"أجناد القوقاز" باتجاه مواقع الجيش السوري على محور بلدة "النيرب" غرب مدينة "سراقب".