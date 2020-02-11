دولة عربية تشهد ظاهرة مناخية لم تحدث منذ أكثر من 80 عاما

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في العراق، اليوم الثلاثاء، أن البلاد شهدت تساقط كمية من الثلوج لم تشهدها منذ أكثر من 80 عاما.

بغداد - سبوتنيك. وجاء في بيان الهيئة، أن "موجة انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج سيكون مستمراً حتى مساء يوم غد الأربعاء".

وأوضحت الهيئة أن "يوم الخميس سيشهد ارتفاعا قليلا في درجات الحرارة بالبلاد".

وتشهد المنطقة انخفاضا في درجات الحرارة، نتيجة تعرضها لمنخفض جوي قطبي؛ تسبب في تساقط الثلوج على العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في البلاد، للمرة الأولى منذ سنوات.