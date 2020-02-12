رئيس هيئة الحشد الشعبي يكشف أمنية قاسم سليماني قبل اغتياله

كشف رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، أمس الثلاثاء، عن أمنية قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري قاسم سليماني، قبل اغتياله.

وقال الفياض، في حفل تأبيني بمناسبة مرور أربعين يوما على اغتيال سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، إن "دماء الشهداء تشكل إعادة تأسيس للحشد الشعبي وتذكير بقيمه الكبيرة"، وذلك حسب وكالة "روداو" العراقية.

وأكد، أن "الاستهداف الأمريكي لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، لم يكن حكيما، مضيفا أن "ما حدث من عملية الاغتيال، هو جريمة بحق سيادة العراق، فيما وصف "منفذها"، وهو الولايات المتحدة الأمريكية بأنها "تعوزها الحكمة".

وأضاف رئيس هيئة الحشد الشعبي، إن "حادثة الاغتيال التي استهدفت المهندس وسليماني هزت العراق والعراقيين"، مضيفا أن "الأشرار لم يدركوا الوعي عندما قاموا بالاغتيال قرب مطار بغداد الدولي، باستهداف موكبهم بالصواريخ".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.