عمار الحكيم لسفير الكويت: الحوار أفضل السبل لإنهاء أزمات المنطقة

قال رئيس تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم، إنه من الضروري التعاون المشترك بين العراق ودول المنطقة والعالم انطلاقا من "الاحترام المتبادل".

واعتبر الحكيم، اليوم الأربعاء، أن الحوار يمثل أفضل السبل لإنهاء أزمات المنطقة.

وقال الحكيم، في بيان له نشره على "تويتر"، إنه بحث خلال لقائه السفير الكويتي سالم الزمانان "سبل تعزيز علاقات بلادنا مع الجارة الكويت ومستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة".

التاكيد على ان الحوار يمثل افضل السبل لإنهاء ازمات المنطقة وعلى الجميع ان يتحمل مسؤولياته تجاه ذلك ، كذلك بحث سبل تعزيز علاقات بلادنا مع الجارة الشقيقة #الكويت ومستجدات الأوضاع في #العراق والمنطقة ، ملفات كانت حاضرة خلال لقائنا السفير الكويتي الأستاذ سالم الزمانان. pic.twitter.com/dgJQkqz0Os — Ammar Al-Hakim (@Ammar_Alhakeem) February 12, 2020

​وأكد الحكيم، "ضرورة التعاون المشترك والمستمر بين العراق ودول المنطقة والعالم انطلاقا من ثابت المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

وأضاف أن "الحوار يمثل أفضل السبل لإنهاء أزمات المنطقة، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته تجاه ذلك".