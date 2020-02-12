مصر تستضيف مقر "كاف" لمدة 10 سنوات جديدة... صور

وأكد صبحي أن "مصر ترغب في تسهيل مهمة كاف لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الأفريقية، ومن ثم تمت الموافقة على استضافة المقر لمدة 10 سنوات تجدد تلقائيا".
وأوضح الوزير المصري أن "كلاً من وزارات الشباب والرياضة، والمالية، والخارجية، والجهات المعنية الأخرى بالحكومة، قامت منذ عام 2017 باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام الاتفاقية الجديدة وفقاً لطلب "الكاف" كمنظمة دولية غير حكومية".
ووفقًا للاتفاقية، تضمن السلطات المختصة توفير خدمات المرافق لضمان تزويد المقر بالخدمات العامة الضرورية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والهاتف والتلغراف والنقل المحلي والصرف الصحي، والحماية المدنية.
كما تتضمن الاتفاقية حزمة الامتيازات الضريبية والجمركية التي سيتمتع بها مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مصر.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، منذ اتفاقية 2007 والتي انتهت العام الجاري ليتقدم كاف بطلب توقيع اتفاقية مقر جديدة.
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