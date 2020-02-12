مصر تستضيف مقر "كاف" لمدة 10 سنوات جديدة... صور

وقع وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مع رئيس الاتحاد أحمد أحمد، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وأكد صبحي أن "مصر ترغب في تسهيل مهمة كاف لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الأفريقية، ومن ثم تمت الموافقة على استضافة المقر لمدة 10 سنوات تجدد تلقائيا".

وأوضح الوزير المصري أن "كلاً من وزارات الشباب والرياضة، والمالية، والخارجية، والجهات المعنية الأخرى بالحكومة، قامت منذ عام 2017 باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام الاتفاقية الجديدة وفقاً لطلب "الكاف" كمنظمة دولية غير حكومية".

وأضاف: "تم إضافة بعض الامتيازات لمقر الكاف ولمسئوليه وموظفيه من أجل تيسير وتسهيل سير العمل بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم داخل مصر".

ووفقًا للاتفاقية، تضمن السلطات المختصة توفير خدمات المرافق لضمان تزويد المقر بالخدمات العامة الضرورية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والهاتف والتلغراف والنقل المحلي والصرف الصحي، والحماية المدنية.

كما تتضمن الاتفاقية حزمة الامتيازات الضريبية والجمركية التي سيتمتع بها مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، منذ اتفاقية 2007 والتي انتهت العام الجاري ليتقدم كاف بطلب توقيع اتفاقية مقر جديدة.