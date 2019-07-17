الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعلن تغيير نظام نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، أن نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية سيكون من مباراة واحدة.

وقال أحمد أحمد، عبر حسابه على موقع "تويتر": "المكتب التنفيذي في كاف اتخذ قرارا قويا بأن يكون نهائي دوري الأبطال ونهائي الكونفدرالية من مباراة واحدة".

Grande décision que nous avons pris avec le #Comex de la @caf_online_FR aujourd’hui : désormais les finales de la #CAFChampionsLeague et de la #CAFCoupedesconfs se joueront sur un seul match ! #Caf #Football — Ahmad Ahmad Officiel (@AAhmad_CAF) July 17, 2019

وقرر "كاف" السير على خطى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بإقامة المباريات النهائية في البطولتين القاريتين على ملاعب محايدة من مباراة واحدة، على أن يتم الكشف عن موعد وإعلان البلد المستضيف للنهائي في وقت لاحق.

وجاء قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم على خلفية الأحداث الساخنة التي شهدتها مباراة "إياب" نهائى دورى أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة التي أقيمت بملعب "رادس" بالعاصمة التونسية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر إعادة مباراة الترجى التونسي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب محايد لعدم توفر شروط السلامة واللعب النظيف في ملعب "رادس".

وتوج الترجي التونسي بطلا لمسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه بعد قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، رفض على إثرها الوداد البيضاوي المغربي استكمال المباراة، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي إعادة المباراة.

وتوقفت المباراة التي جمعت الترجي والوداد على ملعب "رادس" في الدقيقة (61) لمطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو لاستكشاف مدى صحة هدف سجله نجم الفريق المغربي وليد الكرتي وألغاه الحكم بداعي التسلل، عندما كانت النتيجة (1-0) لصالح الترجي. وبعد نحو 75 دقيقة من توقف المباراة، أطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرة النهاية، باعتبار الوداد منسحبا.