الجيش اللبناني يطلق نيرانا باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية خرقت أجواءه

أطلق الجيش اللبناني، مساء اليوم، الأربعاء، نيرانه تجاه طائرة مسيرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية.

وأفادت الوكالة "الوطنية للإعلام" بأن طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "درون" خرقت الأجواء اللبنانية مقابل بلدة ميس الجبل- محلة كروم الشراقي، حيث أطلق الجيش اللبناني طلقات نارية عدة بإتجاهها دون إصابتها.

بتاريخه وقرابة الساعة ٢٠،٠٠، خرقت طائرة مسيرة (درون) معادية الأجواء اللبنانية فوق بلدة ميس الجبل، حيث أطلق عناصر الجيش النار باتجاهها ما أجبر المسيرة على الإنسحاب نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/vHbXhkL6UD — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 12, 2020

وعلى الفور، عادت الطائرة إلى داخل إسرائيل، وسط انتشار أمني للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية في المحلة المذكورة.

ونشرت قيادة الجيش اللبناني بيانا على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، جاء فيه:

بتاريخه وقرابة الساعة 20,00، خرقت طائرة مسيرة (درون) معادية الأجواء اللبنانية فوق ميس الجبل، حيث أطلق عناصر الجيش النار باتجاهها، ما أجبر المسيرة على الانسحاب نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة.