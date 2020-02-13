رئيس الأركان الروسية يبحث مع نظيره التركي هاتفيا الوضع في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، ناقش الوضع في منطقة خفض التصعيد بإدلب هاتفيا مع نظيره التركي ياشار غولر.

موسكو - سبوتنيك. وقال البيان: "جرت محادثة هاتفية بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف ونظيره التركي الجنرال ياشار غولر".

وأمس الأربعاء، أكدت الخارجية الروسية أن موسكو تعتبر عدم تنفيذ أنقرة لالتزاماتها سببا لتفاقم الوضع في إدلب السورية.

وأضاف: "خلال المحادثة، ناقش الطرفان القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي للهيئات العسكرية الروسية والتركية فيما يتعلق بالوضع في سوريا، وخاصة في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي: "أسباب التدهور الحالي الذي نشهده يتمثل في فشل تركيا المزمن في الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة سوتشي المؤرخة 17 سبتمبر 2018، ونقل أنقرة لوحدات ما يعرف بالمعارضة المسلحة المعتدلة إلى شمال شرق سوريا إلى منطقة عملية "نبع السلام" وإلى ليبيا".

وتابعت: "في ظل الظروف الحالية، نعتبر أن المهام الرئيسية هي خفض مستوى العنف على الأرض، وضمان أمن العسكريين للبلدان الضامنة الواقعة داخل وخارج منطقة خفض التصعيد، وكذلك منع إثارة المواجهة المسلحة الممكنة نتيجة لأعمال عسكرية غير عقلانية".