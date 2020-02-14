حقيقة استخدام مبيدات زراعية للخضراوات والفاكهة تسبب العقم في مصر

وأكد الحساب الرسمي لمجلس الوزراء المصري عبر "فيسبوك"، تواصله مع وزارة الزراعة التي نفت الأنباء التي ترددت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن استخدام وزارة الزراعة مبيدات زراعية للخضراوات والفاكهة تحوي مواد خطرة تسبب العقم.

وقالت الوزارة إنه لا صحة لاستخدام أي مبيدات زراعية تسبب العقم أو أي أمراض للمواطنين، وأن تلك الأنباء غير صحيحة نهائيا.

وشددت وزارة الزراعة على أن كل المواد الكيميائية والمبيدات بالجمعيات الزراعية المستخدمة في زراعة المحاصيل آمنة وخالية من أي مسببات للأمراض، ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، ولا تشكل أي خطورة على صحة وسلامة المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى تكثيف اللجان المرورية وحملات الرقابة الدورية من قبل لجنة المبيدات بالتعاون مع جهات الرقابة بالوزارة، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية، لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها على كل المبيدات الزراعية، إلى جانب إخضاعها لتحاليل صارمة وفحص دقيق، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات العالمية المتفق عليها، وكذلك ضبط المبيدات غير المسجلة أو مجهولة المصدر، أو غير المصرح بها من قبل الوزارة، والتي قد تضر بالإنتاج الزراعي وصحة المواطنين.

وأوضحت أن هذه الحملات تهدف إلى التأكد من تطبيق التزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء، والتي توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التي يتم التصرف فيها، بالإضافة إلى التنسيق مع مديريات الزراعة لوضع لوحات "شارة" على واجهات المحال المرخصة، بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، وذلك لضمان تعريف المزارعين بالمحال المرخصة، لشراء المنتج السليم والحد من مخالفات الغش.

وناشدت وزارة الصحة المصرية وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطن.