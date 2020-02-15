الجيش اليمني يصد هجوما لقوة من "أنصار الله" في صعدة

أحبط الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، محاولة تقدم لمسلحي جماعة "أنصار الله"، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبث من الرياض، عن قائد لواء (حرب1) بالجيش اليمني، العميد محمد الغنيمي، قوله إن "اشتباكات عنيفة اندلعت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، إثر تنفيذ الحوثيين محاولة تسلل والتفاف على مواقع الجيش الوطني في جبال عار بمديرية الصفراء (شمال شرقي صعدة)".

وأكد "إفشال محاولة الحوثيين واستهداف تجمعاتهم وتعزيزاتهم بالمدفعية، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصرهم".

وكان الجيش اليمني قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، سيطرته على مواقع استراتيجية في محافظة مأرب إثر مواجهات مع مسلحي جماعة "أنصار الله".

ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر" عن قائد المنطقة العسكرية الثالثة في الجيش اليمني اللواء الركن محمد الحبيشي، قوله إن "القوات سيطرت على مواقع استراتيجية في جبهة صرواح غربي مأرب".

وأضاف أن "السيطرة على تلك المواقع تؤثر على العدو وخطوط إمداده"، مؤكدا مواصلة الجيش تحقيق تقدم في صرواح.

وأشار الحبيشي إلى "تكبيد الحوثيين قتلى وجرحى في صفوفهم، ولا تزال جثثهم متناثرة في الجبال".