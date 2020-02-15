الداخلية العراقية: أغلب من هاجموا قوات الأمن قرب ساحات التظاهر أصحاب سوابق

قالت الداخلية العراقية إن أغلب من هاجموا القرات الأمنية قرب ساحات التظاهر من الحكومين وأصحاب السوابق العدلية.

وأكد المتحدث باسم الداخلية العراقية خالد المحنا، في تصريح صحفي أن "أغلب الذين قبضت عليهم القوات الأمنية قرب ساحات التظاهر هم من المحكومين بقضايا جنائية ومن أصحاب السوابق".

وأضاف" القوات الأمنية ألقت القبض على العديد من العصابات المتورطة بعمليات الخطف، التي تستهدف المتظاهرين مما قلل الاعتداء على الأخير".

وقال المسؤول العراقي بشأن الحرائق، التي عرفتها المدن العراقية خلال الاحتجات، إنها " تستهدف المحال التي تحتوي على بضائع كثيرة ما كبد التجار خسائر ضخمة"، مشيرا إلى أن " وظيفة القوات الأمنية فرض الأمن ومن يتجاوز على القانون يرد عليه وفق القانون".

وبعد أكثر من أربعة أشهر على اندلاع الاحتجاجات في العراق، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، عن مقتل 543 شخصا بينهم 276 في بغداد وحدها. كما أشارت أن بين القتلى 17 من عناصر الأمن.

وأضافت المفوضية أنه تم اغتيال 22 ناشطا، وفقد 72 آخرين يعتقد أن بعضهم لا يزالون محتجزين لدى الجهات التي قامت باعتقالهم، حسبما ذكرت وكالة "فرنس برس".

ولفتت المفوضية الانتباه إلى أنه، كانت هناك 2700 عملية توقيف بحق نشطاء، لا يزال 328 منهم قيد الاحتجاز.