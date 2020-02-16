وزير خارجية عمان يكشف تفاصيل مثيرة عن أزمتي إيران وقطر في الخليج

كشف وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، عن تفاصيل بشأن توسط مسقط بين إيران والمملكة العربية السعودية من جهة، وإيران والولايات المتحدة من جهة أخرى.

وقال بن علوي، خلال مشاركته في جلسة نقاشية عقدت أمس السبت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن: "إن عمان لم تتلق أي طلبات للتوسط بين طهران والرياض من أجل حل الخلافات بين البلدين"، مضيفا: "لو تحدينا إيران كبلد كبير في المنطقة فهذا لن يساعدنا وموقفنا هو قبول السلام والاستقرار".

وعن العلاقات الأمريكية الإيرانية، أوضح أن "سلطنة عمان لا ترى نضوج الظروف حاليا للتقارب بين الولايات المتحدة وإيران، لسبب بسيط، وهو أن العلاقات بين البلدين مقطوعة منذ ثورة 1979، وأن تطبيعها يتطلب إرادة الطرفين".

وتوقع بن علوي، عدم حدوث أي تغيرات كبيرة في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في المنطقة حتى انتخابات الرئاسة مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل"، مؤكدا أن "هناك جهودا تبذل من أجل تخفيف التصعيد في الخليج، دون ذكر تفاصيل تلك الجهود".

وحذر من أن عمان قلقة "من احتمال وقوع أي خطأ من قبل القطع البحرية في مضيق هرمز، ما قد يخلق مشكلة كبرى"، مشيرا إلى أن "جهود حل الأزمة القطرية الخليجية مع الإمارات والسعودية لم تنجح، وعلقت في مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي".