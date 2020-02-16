لبنان... رئيس حزب التوحيد العربي: ثلاث معارك يجب خوضها هذا الشهر

أعلن رئيس حزب التوحيد العربي والوزير اللبناني السابق، وئام وهاب، أن هناك ثلاث معارك يجب خوضها هذا الشهر.

وأكد وهاب في تغريدة نشرها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "ثلاث معارك يجب خوضها هذا الشهر، الأولى منع دفع اليوروبوند، الثانية اتخاذ قرار عاجل داخل الحكومة بالتفاوض مع الشركات المستعدة لتركيب محطات الكهرباء خلال أشهر ووقف البواخر، الثالثة تغيير طريقة التلزيم واتباع مناقصات شفافة. إذا فعلت الحكومة ذلك نصفق لها".

ثلاثة معارك يجب خوضها هذا الشهر الأولى منع دفع اليوروبوند .الثانية إتخاذ قرار عاجل داخل الحكومة بالتفاوض مع الشركات المستعدة لتركيب محطات الكهرباء خلال أشهر ووقف البواخر .الثالثة تغيير طريقة التلزيم وإتباع مناقصات شفافه . إذا فعلت الحكومة ذلك نصفق لها 👏👏 — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) February 15, 2020

وسبقها وهاب بتغريدة باللهجة العامية أن "أحسن شي بلبنان السنه أنو موسم الشتي منيح وفي مي والشجر شبع والباقي كلو كذب بكذب ما تصدقو حدا موسم كذب".

أحسن شي بلبنان السنه إنو موسم الشتي منيح وفي مي والشجر شبع والباقي كلو كذب بكذب ما تصدقو حدا موسم كذب — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) February 15, 2020

​ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.