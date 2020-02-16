علاوي: الحكومة المقبلة مهمتها محاسبة قتلة المتظاهرين والتهيئة للانتخابات

وقال علاوي، في تغريدة على موقع "تويتر"، إنه "من المفترض أن تكون مهمة الحكومة المقبلة مؤقتة، تنحصر في محاسبة قتلة المتظاهرين والتهيئة لانتخابات مبكرة -لا تشارك فيها- وتحديد موعد لها".
من المفترض أن تكون مهمة الحكومة المقبلة مؤقتة، تنحصر في محاسبة قتلة المتظاهرين والتهيئة لانتخابات مبكرة -لا تشارك فيها- وتحديد موعد لها.
من المستغرب، بل والمعيب ما يُثار حول "بازار المناصب" واللهاث الذي يجري خلفها، وتجاهل الحديث عن مطالب المحتجين والقمع الذي يطالهم منذ خمسة أشهر .
— Ayad Allawi (@AyadAllawi) February 16, 2020
وأضاف علاوي، أنه "من المستغرب، بل والمعيب ما يثار حول بازار المناصب واللهاث الذي يجري خلفها، وتجاهل الحديث عن مطالب المحتجين والقمع الذي يطالهم منذ خمسة أشهر".
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