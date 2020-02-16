نصر الله يشير إلى سلاح يؤلم أمريكا

أشار الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إلى سلاح جديد يؤلم الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت تصريحات حسن نصر الله في مهرجان ذكرى "قادة الشهادة والبصيرة"، وذكرى أربعين الحاج قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني السابق، والحاج أبو مهدي المهندس، واللذان قتلا في غارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

نصر الله: نقطة ضعف الأميركيين هي الأمن والدولار وعلينا اللجوء إلى عمل جاد في مقاطعة البضائع الأميركية وعلى الأقل مقاطعة شركات محدّدة — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) February 16, 2020

وأوضح حسن نصر الله أن السلاح الذي يمكن أن يسبب ألما إلى أمريكا هو مقاطعة البضائع الأمريكية، بدعوى أن نقطة ضعف الأمريكيين هي الأمن والدولار، مشددا على ضرورة اللجوء إلى عمل جاد في مقاطعة البضائع الأمريكية، أو على الأقل مقاطعة شركات محدّدة.

نصر الله: أميركا تلجأ إلى كلّ الوسائل لفرض هيمنتها وعلينا أن نواجه بالوسائل نفسها ونحن بحاجة إلى المقاومة الشاملة على امتداد منطقتنا في مواجهة هذا الوحش الإرهابي — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) February 16, 2020

ونوه الأمين العام لحزب الله إلى أنه يجب إعداد ملفات قانونية توثّق جرائم الولايات المتحدة ومسؤوليها وأدواتها وتقديمها للمحاكم الدولية.

نصر الله: أميركا تلجأ من أجل مصالحها وهيمنتها إلى الوسائل كافة — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) February 16, 2020

وأكد الأمين العام لحزب الله أن الولايات المتحدة تلجأ من أجل مصالحها وهيمنتها إلى الوسائل كافة"، مشددا على أنه "بحاجة إلى المقاومة الشاملة على امتداد منطقتنا في مواجهة هذا الوحش الإرهابي".