لاريجاني: إيران تريد لبنان حرا ومستقلا

أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد لبنان الحر والمستقل في ظل الوحدة الوطنية"، مشيرا إلى أن لبنان بلد مؤثر في منطقة الشرق الأوسط".

وقال لاريجاني، في تصريح أدلى به للصحفيين مساء أمس الأحد، حين وصوله إلى مطار رفيق الحريري في بيروت، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت لها على الدوام علاقات ودية وممتازة مع لبنان"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأعرب رئيس مجلس الشورى الإيراني عن سعادته لزيارة بيروت، مهنأ الشعب اللبناني بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

وأوضح أن "زيارته إلى لبنان تهدف إلى إجراء محادثات ولقاءات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة حسان دياب، وأمين عام حزب الله حسن نصرالله، والنخب الثقافية والسياسية وقادة الفصائل الفلسطينية، من ثم سيعقد مساء اليوم مؤتمرا صحفيا في السفارة الإيرانية ببيروت".

ووصل لاريجاني إلى بيروت قادما من دمشق، حيث عقد أمس الأحد اجتماعا مع رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، واستقبله كذلك الرئيس السوري بشار الأسد.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت حكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالتها، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب.