بعد 9 سنوات...إعادة تشغيل مطار حلب الدولي في الشمال السوري

أعلن وزير النقل السوري، علي حمود، اليوم الاثنين، عن إعادة تشغيل مطار حلب الدولي بعد تسع سنوات على توقفه.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" فقد أشار الوزير السوري إلى أن المطار سيباشر عمله الأربعاء القادم، وأن أول رحلة جوية ستكون من مطار دمشق إلى حلب، مع برمجلة رحلات إلى القاهرة ودمشق في الأيام القليلة القادمة.

وكان محافظ حلب، حسين دياب قد أعلن في أغسطس/آب من العام الماضي، أن المطار الدولي أصبح جاهزا، وأن إعادة تشغيله ستكون قريبة عند حل بعد الإشكالات والظروف الأمنية.

وحرر الجيش العربي السوري كامل مدينة حلب في نهاية عام 2016، فيما أطلق عملية عسكرية لتحرير ريف حلب الشمالي الغربي وريف حماة الشمالي ومحافظة إدلب في السادس من شهر مايو/ ايار الماضي وتمكن من تحرير عدد من البلدات والقرى.

واحتفلت مدينة حلب أمس الأحد 17 فبراير/شباط 2020، بتحرير أغلب مناطق حلب وريفها من المجموعات الإرهابية، مما ساهم في إعادة الأمن إلى المنطقة المحيطة بالمطار الدولي.

واستطاعت وحدات من الجيش السوري، اليوم الاثنين، التقدم في ريف حلب الغربي، وسيطرت على مناطق وقرى بسرطون وحور وعنجارة بعد معارك عنيفة مع المجموعات الإرهابية.