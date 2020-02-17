ليبيا... تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بعد تعرضه لقصف جوي

أعلنت السلطات الليبية في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، اليوم الاثنين، تعليق حركة الملاحة الجوية في المطار بعد تعرضه لهجوم صاروخي.

طرابلس – سبوتنيك. وقالت إدارة مطار معيتيقة الدولي في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك إن "مطار معيتيقة الدولي تعرض منذ قليل لقصف عشوائي تزامن مع إقلاع طائرة الخطوط الجوية الليبية مما تسبب في عودتها"، مؤكدةً "تعليق الملاحة الجوية بالمطار لحين إشعار آخر".



وفي سياق آخر أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الأربعاء الماضي خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة بنغازي الليبية شرقي البلاد بأن الجيش الوطني الليبي لا يسمح للأمم المتحدة باستخدام مطار معيتيقة وذلك لعدم سيطرته عليه.

وقال المسماري، إن الجيش الوطني الليبي وحتى السراج لا يتم السماح للطائرات بالهبوط في مطار معيتيقة عن طريقهما والمسموح له بذلك هو الحاكم العسكري التركي في طرابلس، قائلاً لا يمكن للجيش الوطني أن يسمح لأي طائرة بالهبوط في المطار خشية تعرضها لعمل إرهابي، وأنه تم إعلان هذه المنطقة كجزء من الحظر الجوي.