الاتحاد الأوروبي: مراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا قد تبدأ آخر مارس

قال مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن مهمة مراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا قد تبدأ عملها في آخر مارس/ آذار المقبل.