متهم بجرائم خطيرة... الإمارات تسلم قائد ميداني سابق مدرج على لائحة الإنتربول

أعلنت وزارة الداخلية الطاجيكية، اليوم الإثنين، أن القائد الميداني السابق "للجبهة الشعبية لطاجيكستان"، الذي قاد خلال الحرب الأهلية 1992-1997 المعارضة الإسلامية، خوجه كريموف، سلم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة مساء أمس الأحد إلى سلطات البلاد.

دوشنبه - سبوتنيك. وتم اعتقال كريموف الصيف الماضي بناءً على طلب من السلطات الطاجيكية في الإمارات العربية المتحدة.

وقال رئيس المكتب الصحفي للوزارة في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نتيجة لتفاعل وزارة الداخلية الطاجيكية مع شركاء أجانب، تم احتجاز خوجه كريموف في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة وتم تسليمه إلى طاجيكستان في 16 شباط/فبراير 2020".

وضع كريموف، المعروف باسم القائد خوجه، على قائمة المطلوبين دولياً من قبل الإنتربول في أواخر عام 2008، عندما فر من طاجيكستان. وهو متهم بارتكاب عدد من الجرائم الخطيرة خلال الفترة من 1992 إلى 1997. وتنص القضية الجنائية التي رفعت ضد كريموف في عام 2005 أن القائد الميداني السابق متهم بالقتل والسرقة والابتزاز واختطاف رهائن.

وشغل كريموف خلال عامي 1992-1993، منصب النائب الأول لقائد اللواء الخاص بوزارة الدفاع، وخلال الفترة من عام 1995 ولغاية 2001، رأس اتحاد كرة القدم في طاجيكستان، وغادر البلاد في عام 2002، حيث تم وضعه على قائمة المطلوبين دولياً في عام 2005.