اليمن.. قتلى وجرحى في مواجهات بين القوات المشتركة و"أنصار الله" جنوب الحديدة

تجددت المواجهات، اليوم الاثنين، بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، أن "بقايا جيوب الحوثيين حاولت التسلل من بين مزارع الحسينية صوب منطقة الجاح الاستراتيجية في مديرية بيت الفقية (جنوب شرقي الحديدة) بعد تلقيهم تعزيزات على مدى أسبوع".

وأكد "صد محاولة الحوثيين، وتكبيد منفذيها خسائر فادحة"، مشيرا إلى "سقوط قتيلين من القوات المشتركة".

وأشار إلى "أن تحركات الحوثيين كانت مرصودة منذ وصول التعزيزات وبدء الانتشار بين مزارع النخيل، الأمر الذي جعل محاولتهم انتحارية تفتقر لعنصر المباغتة".

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بأن القوات المشتركة استهدفت بـ60 قذيفة مدفعية مناطق متفرقة في مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة، وقصفت بأكثر من 30 قذيفة منطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وأضافت أن مدفعية القوات المشتركة أطلقت أكثر من 25 قذيفة على مدينة الدريهمي المحاصرة، ما أسفر عن إلحاق خسائر في الممتلكات.

واتهمت "المسيرة"، القوات المشتركة، بشن قصف مدفعي على مصنع للطوب وجسر جنوب مديرية حيس.