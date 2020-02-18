الخسائر تتجاوز مليار دولار... تراجع إنتاج النفط في ليبيا إلى 163 ألف برميل يوميا

أعلنت الشركة الوطنية الليبية، اليوم الثلاثاء، تراجع إنتاج النفط في البلاد إلى نحو 163 ألف برميل في اليوم، نتيجة لإغلاق الموانئ وخطوط الأنابيب، مشيرة إلى تجاوز الخسائر مبلغ المليار دولار.

موسكو -سبوتنيك. وجاء في بيان للشركة، نشر على موقعها في الإنترنت: "تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط تراجع إنتاج النفط إلى 163.684 برميل في اليوم، بحلول يوم الخميس 13 شباط / فبراير 2020، نتيجة للإقفالات التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب؛ وبهذا تجاوزت الخسائر مبلغ مليار دولار أمريكي لتصل إلى 1.437.616.232 دولار أمريكي. وتجدد المؤسسة الوطنية للنفط دعواتها إلى إنهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون، لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فوراً من أجل ليبيا وشعبها".

كما أشار البيان إلى أن "المؤسسة تستمر في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، حيث من المتوقع وصول ناقلة محملة بغاز الطهي اليوم إلى ميناء بنغازي. ويتم تزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية مباشرة من مدينة بنغازي".

وأضافت الشركة بأن "مستودعات طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية لا تزال تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية".

واختتمت الشركة بيانها بالقول إنه "وفي إطار التزامها بالشفافية، تنشر المؤسسة الوطنية للنفط أحدث الأرقام المتعلّقة بمستودعات المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية، إضافة إلى الشحنات القادمة، وذلك حتى يتمكّن المواطنون من الاطلاع على مدى توفر الوقود في مناطقهم".

والجدير بالذكر، أن إنتاج النفط في ليبيا، تراجع بشكل حاد منذ الثامن عشر من كانون الثاني / يناير عام 2020، بسبب قيام مجموعات موالية للمشير خليفة حفتر، بإغلاق موانئ وحقول نفطية في مناطق مختلفة من البلاد.

وكان اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، أعلن، في وقت سابق، أن "الشعب الليبي الغاضب" قام بإغلاق الحقول والموانئ النفطية رداً على ما وصفه بـ "عدم سماع صوته في المظاهرات من قبل المجتمع الدولي والبعثة الأممية للدعم في ليبيا ضد التدخل التركي"، في إشارة لإعلان تركيا إرسال قوات دعماً لحكومة الوفاق الوطني غربي البلاد.