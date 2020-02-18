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11:11 GMT18 فبراير/ شباط 2020
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    الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو

    بينها تصنيع شاحنات وجرارات... لوكاشينكو يكشف قطاعات التعاون البيلاروسي المصري

    © Sputnik . Aleksey Drujinin
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    أكد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، وجود فرص جيدة للتعاون بين بلاده ومصر في مجالات عدة، في مقدمتها التجارة والاستثمار والتصنيع المشترك، لافتًا إلى نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 131 في المئة، ليبلغ في العام الماضي 140 مليون دولار.

    القاهرة - سبوتنيك. وقال الرئيس لوكاشينكو، في مقابلة مع وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية، اليوم الثلاثاء: "هناك فرص كثيرة مفيدة للجانبين ونركزعلي تعزيز التعاون التجاري والإنتاجي مع مصر بما في ذلك المشروعات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والإنسانية".

    ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس
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    وتابع: "هناك مشروعات واعدة في الوقت الحالي، مثل الإنتاج المشترك لمصنع شاحنات مينسك وجرارات مصنع مينسك ومصنع بوبرويسك أغروماش للمعدات الزراعية والرافعات لمصنع أمكودور وصوامع الحبوب ومحركات مصنع مينسك، مما يؤكد مشاركة بيلاروسيا بشكل مباشر في عمليات التصنيع في مصر".

    ولفت لوكاشينكو إلى نمو حجم التبادل التجاري بين بيلاروسيا ومصر بنسبة 131 في المئة، ليبلغ 140 مليون دولار العام الماضي مقارنة بعام 2018.

    وعرض رئيس بيلاروس رؤية لزيادة حجم التعاون مع مصر في مجالات التجارة، والتصنيع المشترك، علاوة على التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم، كاشفًا أن مباحثات جرت بينه وبين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناولت إمكانية أن تصبح مصر بوابة للمنتجات البيلاروسية لأفريقيا خاصة المنتجات ذات التقنية العالية مثل الشاحنات والجرارات وآلات الحصاد والمعدات الزراعية ومعدات بناء الطرق".

    كما أعرب رئيس بيلاروس عن استعداد مينسك لإنتاج المعدات والآلات المذكورة في مصر من خلال التصنيع المشترك والترويج المشترك في إطار اتفاقيات لمناطق التجارة الحرة توقع عليها مصر.

    واستطرد الرئيس لوكاشينكو، قائلا: "على الرغم من التقدم الملحوظ في العلاقات البيلاروسية - المصرية، إلا أننا على قناعة بالحاجة إلى المضي قدما بشكل أكثر نشاطا في ضوء توافر جميع الاشتراطات، حيث توجد اللجنة الحكومية المشتركة للتجارة وسيبدأ مجلس للتعاون بين دوائر الاعمال نشاطه قريبا"، مشيرا إلي الاتصالات المباشرة على مستوى القيادات بين الوزارات والسلطات المعنية والمنظمات والمؤسسات؛ والأكثر أهمية توافر الإرادة السياسية والدعم الصادق من قبل رئيسي البلدين لتعزيز علاقات الصداقة بين بيلاروسيا ومصر.

    ويبدأ الرئيس لوكاشينكو غدًا زيارة إلى مصر تستغرق يومين يبحث خلالها ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي التطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأفق تطوير العلاقات التجارية الاقتصادية والإنسانية.

    وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحافي للرئاسة البيلاروسية: "سيقوم الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بزيارة رسمية إلى مصر، في 19-20 شباط/فبراير. وفي القاهرة سيجري محادثات مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي".

    وسيناقش الرئيسان، بحسب البيان، تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة السيسي إلى مينسك، في صيف 2019، وأفق تطوير العلاقات التجارية الاقتصادية والإنسانية. وسيبحث الرئيسان مسائل التفاعل في المنصات الدولية، ضمان الأمن في المنطقة وفي العالم. ومن المخطط توقيع حزمة اتفاقات ثنائية بعد المحادثات.

    وتصدر بيلاروسيا إلى مصر الجرارات والشاحنات والإطارات والمعدات ومنتجات المعادن والمنتجات البصرية والأسمدة والمضخات ومعدات الأشعة السينية والبيتروكيماويات، فيما تتمثل الصادرات المصرية للسوق البيلاروسي في الحمضيات، والخضروات والفواكه الطازجة، والنباتات المستخدمة في صناعة العطور والصيدلة، والشاي، والملابس.

    وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقع الجانبان في القاهرة، بحضور وزير الدولة المصري للإنتاج الحربي، محمد سعيد العصار، ووزير الصناعة البيلاروسي، بافل يوتوبين، ثلاث مذكرات تفاهم تشمل مجالات الإنشاءات وتصنيع الآلات الزراعية، والمعدات الثقيلة، وتقنياتها.

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