مجلس النواب الليبي يدعو الشعب لطي صفحة الماضي والوقوف ضد التدخلات الأجنبية

جدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، دعوته للمجتمع الدولي لتقديم الدعم للشعب الليبي الذي يتطلع لبناء دولة القانون والمؤسسات.

وقال العقوري في بيان منشور على الموقع الإلكتروني للمجلس، إن المجتمع الدولي الذي تدخل لدعم الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحرية والعدالة، تراجع وترك الشعب الليبي بدون خطط لدعم بناء مؤسسات البلاد السياسية.

يأتي ذلك بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة السابع عشر من فبراير (شباط) التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي الذي حكم البلاد طيلة 42 عاما.

وشدد العقوري على أن ليبيا التي تمر بفترة صعبة في تاريخها تتسع للجميع، موجها نداءه للشعب الليبي لطي صفحة الماضي والوقوف ضد التدخلات الأجنبية وتغليب الصالح العام.

ونوه العقوري بأن "تركة النظام السابق ثقيلة وستحتاج لفترة طويلة لمعالجة آثار سياساته الاقتصادية والاجتماعية، كما أن سياساته الخارجية ألحقت ضررا بالغا بعلاقات ليبيا مع الخارج وأدخلتنا في نزاعات دولية أثرت سلبا على مصالح البلاد".

وعبر العقوري عن تفاؤله بنتائج مؤتمر برلين وانطلاق الحوار على جميع المسارات، كما أكد العقوري عزم مجلس النواب للدفع بملف المصالحة الوطنية والوفاء بالاستحقاقات الموكلة إليه.

وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/أبريل من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.