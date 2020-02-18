أعربت الأمم المتحدة عن شكرها للسعودية والإمارات على تمويل العمليات الإنسانية في اليمن.

وبحسب قناة "العربية"، أضافت الأمم المتحدة، أن "الحوثيون يتدخلون في أعمال المنظمات الإغاثية في مناطق سيطرتهم".

الأمم المتحدة توجه الشكر للسعودية والإمارات على تمويل العمليات الإنسانية في اليمن #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 18, 2020

وأشارت الأمم المتحدة إلى وجود "عراقيل عدة تواجهها أعمال الإغاثة في مناطق سيطرة الحوثيين".

يتبع...