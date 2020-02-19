مصر تعلن حجم احتياطياتها الاستراتيجية من القمح وخطتها للموسم المقبل

أعلنت وزارة التموين المصرية أن احتياطيات مصر من القمح تكفي لأكثر من 4 أشهر، وأنها تستهدف توريد 4 ملايين طن من القمح المحلي، في الموسم المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية عن وزير التموين المصري، الدكتور علي المصيلحي، تصريحات قال فيها، اليوم الأربعاء، إن بلاده تملك احتياطيات استراتيجية من القمح تكفي 4.7 شهر ومن السكر تكفي 5.3 شهر.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر تستهدف شراء قمح محلي بواقع أربعة ملايين طن في الموسم القادم، الذي يبدأ في 15 أبريل/ نيسان المقبل.

ولفت وزير التموين المصري إلى أن المساحة المزروعة حاليا من القمح تبلغ نحو 3.3 مليون فدان، بزيادة عن العام الماضي والتي بلغت 3.1 مليون فدان، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف توريد 4 ملايين طن قمح محلي، خلال موسم التوريد، وأن الوزارة لديها سعات تخزينية من القمح تبلغ نحو 3.4 مليون طن بواقع 2.5 مليون طن تابعة للشركة القابضة للصوامع و975 ألفا تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.