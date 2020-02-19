"خطر أمني حقيقي"... التحالف العربي يعلن تنفيذ عملية ناجحة في اليمن

قال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف، إن قوات التحالف نفذت عملية ناجحة ضد عصابات تهريب البشر والجريمة المنظمة في محافظة المهرة اليمنية.

وأضاف المالكي، في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، هذه "الجماعات التي تشكل أنشطتها خطرا أمنيا حقيقيا يقوض جهود الحكومة اليمنية الشرعية في فرض الأمن والاستقرار بالمحافظة حاولت، الاثنين الماضي، تعطيل جهود الأجهزة الأمنية الحكومية في مجال وقف وضبط عمليات التهريب بالمحافظة.

وتابع: "بعض الشخصيات المعروفة بالمحافظة والمتزعمة لجماعات الجريمة المنظمة والتهريب حاولت، يوم الاثنين (17 فبراير/شباط 2020 )، تعطيل جهود الأجهزة الأمنية الحكومية بوقف وضبط عمليات التهريب بالمحافظة، وسعت لتسهيل هذه العمليات باستخدام العنف والقوة المميتة باستهداف الوحدات الأمنية وقوات التحالف للمحافظة على مصالحها التخريبية".

وأضاف: "أدى ذلك لوقوع بعض الإصابات بمنسوبي الأجهزة الأمنية من الحكومة الشرعية والإضرار بالأمن العام ومصالح المواطنين، ما أجبر الأجهزة الأمنية وقوات التحالف اتخاذ وتنفيذ الإجراءات المناسبة وبحسب ما يقتضيه الموقف للدفاع عن النفس والمحافظة على الأمن".

وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جهود الحكومة اليمنية الشرعية للتصدي لمثل هذه الأعمال والخارجة عن القانون، ولن يكون هناك أي تسامح لمحاولات تقويض الأمن والاستقرار وجهود الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف في الحد من عمليات التهريب ونشاطات جماعات الجريمة المنظمة.