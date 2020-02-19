مقتل 4 ضباط وجنديين بكمين استهدف وزير الدفاع اليمني

لقي 6 عسكريين من الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مصرعهم، بانفجار لغم استهدف وزير الدفاع اليمني الفريق أول الركن محمد علي المقدشي في محافظة مأرب غربي البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. أبلغ مصدر عسكري يمني وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن "لغما أرضيا انفجر في تجمع للجيش أثناء زيارة الوزير المقدشي، مواقع عسكرية في جبهة المشجح بمديرية صرواح غرب مأرب".

وبحسب المصدر، فإن الانفجار أسفر عن مقتل 4 ضباط وجنديين، في حين نجا الفريق المقدشي من الكمين "بأعجوبة".

ومحاولة اغتيال الوزير المقدشي هي الثانية، التي يتعرض لها خلال أقل من أربعة أشهر، فقد استهدف موكبه في مأرب أيضا أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بطائرة مسيرة.

وقال مستشار وزير الدفاع اليمني العميد الركن يحيى أبو حاتم، في تغريدة على "تويتر"، في ذلك الوقت، إن "محاولة استهداف وزير الدفاع، عبر طائرات مسيرة أثناء تحركه من مقر العمليات المشتركة"، لافتا إلى أن محاولة الاغتيال أسفرت عن مقتل السائق الخاص للوزير.

ومحاولتي اغتيال الفريق أول المقدشي تأتي في سياق أعمال عنف ومعارك تدور على الساحة اليمنية، منذ أكثر من خمس سنوات بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.