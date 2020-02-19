شيخ الأزهر: هناك محاولات لفرض اتفاقيات دولية تتنافى مع قيمنا ومعتقداتنا

قال شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك محاولات لفرض اتفاقيات دولية تتنافى مع قيم ومعتقدات مجتمعاتنا.

وأوضح الطيب، خلال استقباله وفد متدربين من الوعاظ والقساوسة في "بيت العائلة المصرية" بمقر مشيخة الأزهر، التي نقلتها صحيفة "الشروق" المصرية، أن العالم الآن يمر بمرحلة صعبة من محاولة فرض اتفاقيات دولية بها بنود تتنافى مع قيم ومعتقدات مجتمعاتنا، وتهدف إلى تدمير الأخلاقيات التي تربينا عليها.

وتابع شيخ الأزهر "تحت لافتة، الحرية بلا سقف، نرى الآن الكثير من العادات التي لا تتناسب مع عاداتنا ومعتقداتنا، بل وتحمل الكثير من الجوانب التدميرية للإنسان الغربي قبل الإنسان الشرقي، وهو ما نرفضه رفضًا تامًا، ونطلب منكم العمل بكل قوة على نبذه والتحذير منه".

واستمر الطيب بقوله "زيارتكم للأزهر اليوم هي زيارة هامة في تاريخ الأزهر، لتأكيدها أن بيت العائلة المصرية قد أصبح له وجود على أرض الواقع بما اكتسبه من قدرة على تحقيق التقارب والتعامل مع أمور تهدد التعايش السلمي في مجتمعاتنا".

ويهدف "بيت العائلة المصرية"، الذي تم إنشاؤه في أكتوبر 2011 بمبادرة من الإمام الأكبر، إلى الحفاظ على النسيج الوطني للأمة المصرية، والتصدي لكل محاولات بث الفرقة بين أبناء الوطن، من خلال العمل على ترسيخ وتفعيل القيم المشتركة العليا، مثل المواطنة والتسامح والتعايش بين أبناء الوطن في الداخل والخارج.