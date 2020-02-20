مناورة خطيرة لمدرعة أمريكية في سباق مع أخرى روسية في سوريا...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظة قيام مدرعة أمريكية بحركة اعتراضية لمدرعة أخرى روسية في القامشلي في سوريا.

المقطع الذي جرى تصويره من خلال إحدى السيارات العابرة للمنطقة، تظهر لحظة قيام مركبة عسكرية تحمل العلم الروسي من نوع "تيغر" وهي تحاول تجاوز سيارة عسكرية أخرى حملت العلم الأمريكي، على طريق في منطقة القامشلي السورية.

وقامت المركبة الأمريكية باعتراض تقدم السيارة الروسية لتتوقف المركبتان على جانب الطريق.

من جهتها رفضت القيادة العسكرية الأمريكية التعليق على الحادث، عندما سئل المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، ويليام أوربان، قائلا: "بشكل عام يمكنني القول بأننا نواصل العمل عن كثب مع الروس لمنع حدوث أي اصطدام"، واصفا هذا التنسيق بـ"الاحترافي".

هذا ولم يصدر أي تعليق من وزارة الدفاع الروسية حتى الآن، يذكر بأن القوات الروسية أنقذت الجنود الأمريكيين من صدام اندلع مع السكان المحليين في محيط القامشلي.