وزير خارجية قطر يناقش الأزمة الخليجية مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي 

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنه ناقش عددا من القضايا الإقليمية مع جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وكتب على "تويتر"، اليوم الخميس: "ناقشت عددا من القضايا الإقليمية لاسيما الوضع في سوريا وليبيا والأزمة الخليجية مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي في بروكسل".

وقالت صحيفة "الشرق" القطرية، إن وزير الخارجية، جدد "دعوة قطر إلى جميع الدول في الشرق الأوسط لإبرام اتفاقية أمنية ملزمة".

ناقشت عدد من القضايا الإقليمية لاسيما الوضع في #سوريا و #ليبيا و الأزمة الخليجية مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي في #بروكسل pic.twitter.com/ncOGfr4dfI — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) February 20, 2020

وتابع: "شرط نجاح هذه الاتفاقية أن تكون جماعية وملزمة، وقائمة على مبادئ أمنية متفق عليها ومصاغة، وفقا لقواعد معتبرة للحوكمة وحل النزاعات والمساءلة تحترم السيادة والتساوي بين أطرافها وتنص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وأوضحت الصحيفة أن محمد بن عبد الرحمن، قال ذلك خلال كلمة أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي في بروكسل، أمس الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير خارجية قطر شدد على أنه يجب أن تجمع أي اتفاقية أمنية جماعية واسعة جميع الدول في المنطقة حتى تكون فاعلة في تحقيق السلام.