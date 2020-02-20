العراق يتخذ إجراءات وقائية من فيروس "كورونا" على الحدود مع إيران

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اتخاذ إجراءات للوقاية من فيروس كورونا الجديد في المنافذ الحدودية، ومتابعة عمل المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران، وفحص المسافرين والبضائع الواردة، وذلك بعد تسجيل إيران إصابات بالفيروس.

بغداد – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية العراقية، علاء الدين القيسي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "شرعت الهيئة باتخاذ الإجراءات الكفيلة للوقاية من فيروس كورونا".

وتابع بقوله:"بهذا الصدد فقد وجه السيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور عمر الوائلي جميع العاملين في المنافذ الحدودية متابعه عمل المراكز الصحية العاملة في المنافذ مع إيران، من أجل فحص كافة المسافرين والبضائع الواردة من قبل المحاجر الصحية العاملة بالمنافذ الحدودية".

وأضاف القيسي: "كما تم مخاطبة وزارة الصحة بضرورة دعم المنافذ الحدودية بمفارز طبية إضافية".

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، إصابة ثلاثة إيرانيين بفيروس كورونا الجديد، اثنين منهم يقيمون في مدينة قم، جنوب العاصمة طهران، والثالث في مدينة أراك.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في وقت سابق اليوم الخميس، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا، وأن عدد االمصابين وصل إلى 74 ألف و576 حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16155 ألف شخص بعد معالجتهم.