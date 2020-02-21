الأمم المتحدة: محادثات وقف إطلاق النار في ليبيا تستأنف اليوم في جنيف

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بدء جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، بأن المنظمة الدولية ستستضيف اليوم جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية، التي "تتقاتل من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس" بحسب الوكالة.

وكانت حكومة الوفاق الليبية قد أعلنت في وقت سابق انسحابها من المحادثات، الثلاثاء الماضي، بعد قصف الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر ميناء طرابلس، مستهدفا مستودعات عسكرية، بحسب تصريحات الجيش.

من جهته، اعتبر قائد الجيش الوطني الليبي المشير خلفية حفتر، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن تعليق حكومة الوفاق المشاركة في محادثات جنيف برعاية الأمم المتحدة، يأتي لعدم امتلاك الحكومة للقرار الشخصي وانسياقها "للأوامر من أنقرة والدوحة".