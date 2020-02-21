لحظة وفاة رجل عراقي على الهواء أثناء مقابلة تلفزيونية... فيديو

سقط رجل عراقي أرضا أثناء لقاء تلفزيوني أجراه داخل مستشفى في العاصمة العراقية بغداد، بينما كان يشتكي من الحكومة العراقية.

كشفت إدارة مستشفى اليرموك في العاصمة العراقية تفاصيل وفاة الرجل خلال برنامج تلفزيوني مباشر على الهواء، يوم الثلاثاء الماضي، حيث سقط على الأرض فاقدا الوعي وسط عدد من الأطباء، نافية مسؤوليتها عن وفاته، بحسب ما ذكرت قناة "السومرية" على قناتها الرسمية في "يوتيوب".

وأضافت إدارة المستشفى، أن الرجل حاول توضيح معاناته للمسؤولين عبر تلك القناة وبعد دقائق انهار وأصيب بنوبة مما أدى إلى وفاته في الحال، مشيرة إلى أنه لم يعرض على أي طبيب قبل حديثه.