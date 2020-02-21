"أنصار الله": استهداف عمق السعودية رد على "استمرار العدوان"

وأضاف عبد السلام على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، أن "عملية استهداف عمق مملكة العدوان بقصف شركة أرامكو في ينبع تأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار العدوان والحصار، واستمرار ارتكاب الجرائم وآخرها جريمة المصلوب بمحافظة الجوف".
عملية استهداف عمق مملكة العدوان بقصف شركة أرامكو في ينبع تأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار العدوان والحصار واستمرار ارتكاب الجرائم وآخرها جريمة المصلوب بمحافظة الجوف.— محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) February 21, 2020
وشعبنا اليمني لن يتخلى عن حق الرد ولن يسمح للعدو أن يستبيح الدم دون تدفيعه الثمن.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القوات المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية أن قوتها الصاروخية وسلاحها الجوي المسير نفذا "عملية توازن الردع الثالثة" في العمق السعودي.
وقال المتحدث الرسمي للقوات، العميد يحيى سريع، في بيان نشره موقع "أنصار الله" الرسمي: "إن العملية التي نُفذت بـ12 طائرة مسيرة من نوع صماد 3 وصاروخين من نوع قدس المجنح، وصاروخ ذو الفقار الباليستي بعيد المدى، استهدفت شركة أرامكو وأهدافا حساسة أخرى في ينبع وأصابت أهدافها بدقة عالية".
وتحطمت طائرة حربية تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في محافظة الجوف شمالي اليمن.
وأكد متحدث باسم التحالف، لوكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن طائرة مقاتلة سعودية من طراز تورنادو "سقطت" أثناء قيامها بمهمة دعم بالقرب من وحدات الجيش اليمني.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة، واتهمت التحالف بقتل 30 شخصا في غارات جوية "انتقامية" في الجوف يوم السبت الماضي.
ونددت ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، في بيان، بما أسمته بـ"الغارات الفظيعة".
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