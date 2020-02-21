القوات المشتركة: الحوثيون استهدفوا مقرا للصليب الأحمر ومنظمات دولية في الحديدة

اتهمت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بقصف مقر للجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات دولية أخرى، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال المتحدث باسم المقاومة الوطنية العاملة ضمن القوات المشتركة، العميد صادق دويد، في تغريدة على "تويتر": "‏الحوثيون يستهدفون المنتزه في الدريهمي (جنوب الحديدة) بـ 11 مقذوفاً، الذي يعتبر مقر إقامة الصليب الأحمر والمنظمات الدولية أثناء العمل في المناطق المحررة بمدينة الحديدة".

الحوثيون يستهدفون المنتزه في الدريهمي ب١١ مقذوف،و الذي يعتبر مقر إقامة الصليب الاحمر و المنظمات الدولية اثناء العمل في المناطق المحررة بمدينة الحديدة. — صادق دويد (@SDwaid) February 21, 2020

ولم يشر العميد دويد، إلى ما خلفه الاستهداف.

في حين لم يصدر أي تعليق من الصليب الأحمر بشأن القصف.

وأعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، يوم الأربعاء الفائت، التوصل إلى اتفاق مع جماعة "أنصار الله"، من أجل تفعيل آليات مراقبة وقف إطلاق النار والتهدئة في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة برئاسة الجنرال أبهيجيت جوها، نشرت أواخر أكتوبر الماضي، 5 نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار في الخطوط الأمامية بمدينة الحديدة، وضباط ارتباط من القوات المشتركة وجماعة أنصار الله ومراقبين أمميين لتثبيت الهدنة المعلنة من الأمم المتحدة بين الطرفين في 18 ديسمبر/ كانون أول 2018.