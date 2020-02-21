دمشق تنفي تدمير أي دبابة سورية أو خسائر في الجنود بمعركة النيرب يوم أمس

ردت دمشق على التصريحات التركية ونفت أن يكون تم تدمير أي دبابة سورية أو أي خسائر بشرية في الجيش السوري في معارك النيرب يوم أمس.

ونقلت وكالة "سانا" عن مراسلها قوله:

"كل ماتروجه وسائل إعلام النظام التركي عن تدمير دبابات سورية أو وقوع خسائر بشرية في صفوف الجيش العربي السوري هي مجرد ادعاءات بعيدة عن الواقع تهدف إلى التغطية على فشل الهجوم الإرهابي على محور النيرب المدعوم من نقاط الاحتلال التركية".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صرح أن العمليات العسكرية لبلاده في إدلب السورية، أسفرت عن تحييد عشرات الجنود السوريين وتدمير عدد من المركبات.

وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين اليوم الجمعة نقلتها وكالة "الأناضول": "تم تحييد 150 عنصرًا من قوات النظام السوري وفقًا لآخر المعلومات الواردة، كما تم تدمير 12 دبابة و3 عربات مدرعة و14 مدفعًا وعربتي دوشكا في إدلب".

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أعلن منذ أيام أن الجيش السوري مستمر بعملية تحرير إدلب وحلب بالرغم مما أسماه "الفقاعات الصوتية القادمة من الشمال".