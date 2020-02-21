تكليف لجنة أزمة وزارية في لبنان لمواجهة فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة اللبناني حسن حمد، تشكيل لجنة أزمة وزارية، ستجتمع غداً السبت، مع رئيس الحكومة حسان دياب لمتابعة التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس الكورونا.

وقال حسن في حديث تلفزيوني، إنه "تم تجهيز 140 سريرا في مستشفى بيروت الحكومي وستكون لنا جولة ميدانية غدا على المستشفى للإشراف على التحضيرات وهناك استعدادات لإدارة المستشفى لزيادة عدد الأسرّة في حال احتاج الأمر لعزل أي مسافر آت من مناطق يتواجد فيها كورونا".

وأضاف "سنصعد الى متن الطائرات لمعاينة المرضى عن قرب وسنرفع غدا تقريرا للحكومة في حال وجود داع لإجراءات إضافية للحد من انتشار العدوى".

وأكد الوزير اللبناني أن "هناك اصابة واحدة أكيدة فقط حتى الساعة بفيروس كورونا في لبنان، مشدداً على الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ولا داعي للسفر الى الدول التي سجلت فيها حالات كورونا".

وكان وزير الصحة اللبنانية قد أعلن ،في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان لسيدة وصلت بالأمس الى لبنان قادمة من إيران، وجرى نقلها الى مستشفى رفيق الحريري في العاصمة بيروت.