اليمن... "أنصار الله" تسيطر على مواقع جنوب الجوف وطيران التحالف يشن غارات

تمكنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، من تحقيق تقدم جديد في مواجهات مع الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن "أنصار الله" شنت هجوما واسعا متعدد المحاور مسنودا بقصف صاروخي ومدفعي مكثف استمر لساعات، سيطرت خلاله على تباب الجروف والقناصين غرب مديرية الغيل جنوبي غربي الجوف.

وذكر أن تقدم "أنصار الله" تحقق عقب حصار فرضته الجماعة على اللواء 127 الذي يقوده العميد عبدالله الضاوي، لنحو 4 أيام، علاوة على مقتل رئيس أركان محور الجوف قائد اللواء 155 في الجيش اليمني، العميد صادق أمين العكيمي، نجل محافظ الجوف، وإصابة 3 قادة آخرين في قصف نفذته "أنصار الله".

وأشار إلى تنفيذ طيران التحالف العربي 10 غارات على مديرية الغيل، 6 منها استهدفت آليات وعربات وأسلحة لـ"أنصار الله" في جبال المقاطع.

وحسب المصدر، فإن "أنصار الله" تسعى للتقدم باتجاه السلمات تمهيدا للسيطرة على مركز مديرية الغيل، وسط مقاومة عنيفة من الجيش اليمني، الذي استقدم تعزيزات إلى المحافظة من قواته المتمركزة في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وكانت "أنصار الله" سيطرت الاثنين الماضي، على مواقع في وادي قويحش وموقعي الجبل وخيران غرب الغيل، عقب أسبوع من جبهة يبر في مديرية الغيل، بالتزامن مع تقدم باتجاه منطقة العضبة غرب مركز الغيل.