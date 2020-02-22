عائض القرني يتبرأ من ثنائه على أردوغان: بائع كلام.. بالفيديو

تبرأ الداعية السعودي، عائض القرني، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما أثني عليه من قبل.

وانتشر مقطع فيديو لعائض القرني، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتبرأ فيه من أردوغان، بعد ثنائه عليه من قبل، قائلا إنه "بائع كلام، شارك في كل فتنة في المنطقة".

وأكد الداعية السعودي أنه "كان مخدوعًا بأردوغان كغيره من المسلمين، وبأنه ظهر على حقيقته بعد مواقف مشينة معيبة، منها العداء للمملكة السعودية"، منوها إلى "أن الخلافة العثمانية المزعومة كانت احتلالا للعالم الإسلامي".

وقال عائض القرني عن أردوغان:

هو أول زعيم زار المبكى اليهودي، ولإسرائيل سفارة في بلده، باع القضايا الإسلامية كلاما، باع السوريين كلاما ثم قدمهم للمحرقة والمهلكة وتخلى عنهم، دخل في كل فتنة أعلنت في المنطقة، شارك في قتل الليبيين واليمنيين والسوريين.

ووصف الداعية السعودي أردوغان بأنه "بائع كلام، يستضيف كل من خان وطنه وانشق على وطنه".