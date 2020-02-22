الحكومة السورية تعلن افتتاح طريق حلب دمشق بشكل رسمي أمام حركة المرور

أعلنت الحكومة السورية، اليوم السبت، افتتاح الطريق الدولي دمشق حلب أمام حركة السير، ووضعه في الخدمة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وزير النقل السوري، علي حمود، قوله اليوم: "فتتاح الطريق الدولي دمشق – حلب بشكل رسمي أمام حركة السير والمرور، ووضعه في خدمة المواطنين".

وكانت محافظة حلب أرسلت، في وقت سابق، معدات هندسية ساهمت بإعادة تأهيل الطريق وإزالة الأتربة والأحجار المتراكمة منذ أعوام، التي وضعتها المجموعات الإرهابية بهدف قطع الحركة بين المدن السورية.

ومن جهة أخرى قامت محافظتي حماة وإدلب بعمليات تأهيل وترميم الأجزاء الأخرى من الطريق الدولي، بهدف استكمال عملية فتح الطريق.

وقامت وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري بتمشيط الطريق على مدى أيام، وإزالة الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعها إرهابيو "جبهة النصرة" (الإرهابية والمحظورة في روسيا).