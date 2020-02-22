أردوغان: سياسات تركيا في سوريا وليبيا ليست مغامرة ولا خيارا عبثيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن سياسات بلاده في سوريا وليبيا "ليست مغامرة ولا خيارا عبثيا".

وشدد أردوغان على عزم تركيا "الدفاع عن حقوقها في شرق المتوسط. تركيا متواجدة في شرق المتوسط بسفينتي تنقيب للبحث عن الغاز وأوشكنا على اقتناء السفينة الثالثة".

وتابع أردوغان "ألحقنا بالنظام السوري خسائر كبيرة ردا على مهاجمة قواتنا".

#عاجل | #أردوغان: سياسات تركيا في سوريا وليبيا ليست مغامرة ولا خيارًا عبثيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 22, 2020

وأكمل الرئيس التركي: "نحن نحارب قوات حفتر في ليبيا، ولدينا بعض القتلى هناك، ولكننا أوقعنا نحو 100 قتيل وجريح من قوات حفتر. مستمرون في الكفاح بالميادين ضد قوات حفتر".

#عاجل | #أردوغان: إذا تهربنا من خوض النضال في سوريا وليبيا والبحر المتوسط وعموم المنطقة فإن الثمن سيكون باهظا مستقبلا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 22, 2020

وأضاف "إذا تهربنا من خوض النضال في سوريا وليبيا والبحر المتوسط وعموم المنطقة فإن الثمن سيكون باهظا مستقبلا".